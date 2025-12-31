В Вологодской области серьёзно уменьшилось количество разводов

Источник фото: правительство Вологодской области

Вологодская область выходит из депопуляции. Такое заявление сделал губернатор региона Георгий Филимонов.

«Впервые за десятилетие нам удалось развернуть отрицательную динамику. Это следствие нашей масштабной политики по народосбережению. Программа «Семья – оплот Русского севера» показывает конкретные и чёткие результаты», — сообщил он.

Губернатор отметил, что в 2025 году по сравнению с 2024-м на Вологодчине:

- родилось на 45 детей больше;

- зарегистрировано на 60 больше рождений третьих и последующих детей;

- выросло количество рождений первых детей – на 5,6%.

Одновременно, подчеркнул он, число браков в области увеличилось на 2,8%, а разводов стало меньше сразу на 23,5%.