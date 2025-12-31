Единая платежка ЖКХ запутала жителей Вологды

Источник фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Из-за перехода на единый платежный документ ООО «Северная сбытовая компания» многие жители Вологды не понимают, куда и сколько им платить денег за ЖКХ.

«Вологдагорводоканал» прекратил прием показаний счетчиков горячей и холодной воды.

В личных кабинетах может отображаться устаревшая или некорректная информация.

В управляющих компаниях нередко не могут грамотно ответить на вопросы жителей о платежах.

Система ЖКХ даже в рамках Вологды обширна и включает в себя людей, до которых изменений или не доведены, или не поняты правильно. Что уж тут спрашивать с потребителей услуг, которые не должны быть специалистами в нововведениях и правилах?