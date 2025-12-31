Можно ли отмечать Новый год православным людям?

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

От Нового года до Рождества Христова одна неделя

Как ее проводит немалое число людей? В лени и пьянстве. Невоцерковленные люди с усердием наполняют себя едой и спиртным в преддверии Рождества Христова. Вместо радости и вдохновения от наступающего Рождества Христова, многие предпочитают по-привычке праздновать Новый год. Который не имеет давних традиций в нашем народе и является новоделом большевиков, с 1935 пытавшихся заменить им народное празднование Рождества Христова. Советский Новый год задуман, чтобы вымести из сознания людей Христа и Его Рождество.

Вместо того чтобы готовиться великому православному празднику постом и молитвой, некоторые люди по языческой советской традиции в эти дни не думают о посте и молитве.

Хотя пост это не вегетарианство, а забота о душе ч ерез заботу о теле.

По опросам, Новый год перестал быть праздником для большинства людей. Кто-то отмечает его по инерции и радуется лишь долгожданным многим выходным дням. Например, в Москве около 20% опрошенных ВЦИОМ будут работать в Новый год. С друзьями этот светский праздник отметят всего 23% опрошенных жителей столицы. Остальные или не празднуют принципиально, или отметят Новый год дома, или будут просто отдыхать от тяжестей жизни.

Вместо праздника смены дня календаря и повышения цен лучше выспаться и 1 января сходить в храм.