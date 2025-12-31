Можно ли отмечать Новый год православным людям?
От Нового года до Рождества Христова одна неделя
По опросам, Новый год перестал быть праздником для большинства людей. Кто-то отмечает его по инерции и радуется лишь долгожданным многим выходным дням. Например, в Москве около 20% опрошенных ВЦИОМ будут работать в Новый год. С друзьями этот светский праздник отметят всего 23% опрошенных жителей столицы. Остальные или не празднуют принципиально, или отметят Новый год дома, или будут просто отдыхать от тяжестей жизни.
Вместо праздника смены дня календаря и повышения цен лучше выспаться и 1 января сходить в храм.