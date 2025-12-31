Гергиев обещает гастроли Мариинского и Большого театров в 50 регионах России

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

В наступающем году Большой и Мариинский театры намерены расширить географию своих выступлений, охватив не менее полусотни субъектов страны.

Об этом рассказал Валерий Гергиев, занимающий должности генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра.

Гергиев отметил, что труппы обоих театров обладают необходимым потенциалом для осуществления гастрольного тура по такому количеству регионов. Вместе с тем, организацию подобного масштабного мероприятия он охарактеризовал как задачу, требующую значительных усилий.

Кроме того, в 2026 году Большой театр расширит свой репертуар произведениями Моцарта. Например, в начале года будет поставлена опера «Идоменей». и в список показываемых опер будет возвращена опера «Отелло» итальянского композитора Верди.