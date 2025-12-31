Новости

Гергиев обещает гастроли Мариинского и Большого театров в 50 регионах России

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
кул

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

В наступающем году Большой и Мариинский театры намерены расширить географию своих выступлений, охватив не менее полусотни субъектов страны.


Об этом рассказал Валерий Гергиев, занимающий должности генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра.

Гергиев отметил, что труппы обоих театров обладают необходимым потенциалом для осуществления гастрольного тура по такому количеству регионов. Вместе с тем, организацию подобного масштабного мероприятия он охарактеризовал как задачу, требующую значительных усилий.

Кроме того, в 2026 году Большой театр расширит свой репертуар произведениями Моцарта. Например, в начале года будет поставлена опера «Идоменей». и в список показываемых опер будет возвращена опера «Отелло» итальянского композитора Верди.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Единая платежка ЖКХ запутала жителей Вологды
Можно ли отмечать Новый год православным людям?
Вологжан накажут за неправильное использование фейерверков