Гергиев обещает гастроли Мариинского и Большого театров в 50 регионах России
В наступающем году Большой и Мариинский театры намерены расширить географию своих выступлений, охватив не менее полусотни субъектов страны.
Гергиев отметил, что труппы обоих театров обладают необходимым потенциалом для осуществления гастрольного тура по такому количеству регионов. Вместе с тем, организацию подобного масштабного мероприятия он охарактеризовал как задачу, требующую значительных усилий.
Кроме того, в 2026 году Большой театр расширит свой репертуар произведениями Моцарта. Например, в начале года будет поставлена опера «Идоменей». и в список показываемых опер будет возвращена опера «Отелло» итальянского композитора Верди.