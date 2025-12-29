Новости

«Процесс уже начался»: Учёные предсказывают раскол Африки и появление нового океана

Юлия Галунова
корреспондент
наука и техника

Африканский континент хоть и медленно, но всё же разламывается


Вместо одного материка образуются два. Такой итог описывает группа исследователей из Кильского университета. Их расчёты были обнародованы в издании Journal of African Earth Sciences (JAES). Этот процесс, сообщают учёные, завершится через 5-10 миллионов лет.

В 1960-х годах в зоне пустыни Афар, была обнаружена тектоническая активность. Новые методы изучения в наши дни помогли с детализацией постижения процесса. Объединив архивные геофизические сведенья с новыми измерениями намагниченности пород, выяснилось, что участки земной коры между Африкой и Аравийским полуостровом постепенно отдаляются друг от друга.

Расширение рифта может сформировать на этом месте новый океан, сообщают авторы исследования. Ещё одно последствие разлома –перестройка климатической системы.

