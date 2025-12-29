Какие тату вернулись в наши дни из XIX века от аристократов

Татуировка это не только мода, но и прошедшая сквозь века и континенты практика

В современном мире набирают популярность технологические татуировки, совмещающие технологии с искусством, включая интерактив элементы и LED подсветку.

В 19 веке всё было гораздо проще. Но несло в себе не меньше смысла, а порой и больше.

Тату в основном были распространены среди низших слоёв населения, а в конце 19-го века стали популярны среди аристократии. Тренд начался с визита в Японию принца Уэльского в 1881 году, где ему нанесли изображение дракона. Чуть позже похожий внешне на своего родственника английского принца цесаревич Николай Романов, будущий император Николай II, тоже посетил Японию и сделал себе аналогичное тату.

В 19 веке на тела наносили имена, инициалы, аббревиатуры, даты, символы и орнаменты.

Король Эдуард VII, будучи её принцем посетив в 1862 году святую землю, вернулся с изображением креста.

Леди Рэндолф Черчилль, будущая мать премьера Уинстона Черчилля, носила на запястье вытатуированный узкий браслет.

В современном мире всё чаще среди тату стали встречаться символика дат, сложные символы.