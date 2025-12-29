Как помочь ребёнку справится со стрессом во время полёта в самолёте

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дети, как и взрослые, склонны испытывать негативные эмоции, связанные с перелётом.

Мы не будем касаться тем, связанных с ярко выраженной тревогой и паническими атаками. А расскажем, как ребёнок может справиться со стрессом во время нахождения в самолёте.

В первую очередь родителю необходимо самому излучать спокойствие и уверенность. И желательно не только на словах, но и в мимике, интонациях и манере держать себя. Напряжённая поза взрослого будет легко замечена ребёнком.

Важно объяснить маленькому пассажиру правила поведения в самолёте.

Перед полётом несовершеннолетний должен хорошо выспаться и быть сытым. Постарайтесь не опаздывать в аэропорт.

Расскажите, как устроен самолёт, почему он издаёт определённые звуки, как происходит процесс полёта. Это может помочь почувствовать контроль над ситуацией.

Постарайтесь обеспечить ребёнку наибольшее чувство физического комфорта во время перелёта. Выбирайте мягкую одежду и обувь.

Возьмите места рядом.

Жителей Вологодчины научили наряжать новогоднюю елку с помощью калькулятора

Не лишним будет просмотр мультфильмов, игрушки.