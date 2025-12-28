Питерский школьник был избит за флаг Израиля

Источник фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Школьные годы чудесные – обычное время для получения политических убеждений

Школьные годы чудесные – обычное время для получения политических убеждений. Если эти убеждения не навязываются государством, они выбираются свободно. И могут не совпадать с убеждениями ровесников.

В учебном заведении в Московском районе Петербурге школьник зачем-то поставил на аватарку в соцсети флаг Израиля. Это вызвало вопросы одноклассника. Школьник с аватаркой перешел к обвинениям в нацизме, фашизме, порассуждал о возможном убийстве деда одноклассника во время Второй мировой.

Тому это не понравилось, и школьник-любитель Израиля был вызван в туалет на продолжение дискуссии. После отказа извиниться и встать на колени школьник с аватаркой получил со стороны оппонента силовое подтверждение аргументов.

Давняя истина: бьют не по паспорту и не по флагу, бьют по лицу. Школьник с израильской аватаркой получил поездку в больницу и операцию. Его мать предполагает возможность домашнего обучения.