Огромный пожар в Сочи: люди прыгают из окон

В результате пожара в Сочи пострадали трое человек.

Чтобы избежать огня, одна из пострадавших выпрыгнула из здания и получила перелом позвоночника. Сообщается, что женщину немедленно доставили в больницу. Огонь, охвативший территорию автосервиса площадью тысячу квадратных метров, был настолько сильным, что его наблюдали из разных частей города. После автосервиса огонь захватил соседние здания.

Для тушения пожара задействованы 34 человека и 12 единиц техники, включая 22 спасателя МЧС России и 8 пожарных машин.

Причины возникновения пожара пока не установлены.