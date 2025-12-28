Новости

Жир не сжечь и не подкачаться: расширен список запрещенных веществ

Юлия Галунова
Правительство РФ расширило список запрещенных веществ


Правительство РФ расширило список запрещенных веществ на 26 позиций. Напрмиер, в пееречень вошли флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол. Список прекурсоров увеличился на 22 позиции.

В запрещенный перечень попали некоторые формулы и вещества, применяемые в изготовлении спортивного питания. Например, андростанол и лигандрол.
«Такая продукция продвигается на рынке спортивного питания под видом «предтренировочных комплексов», «жиросжигателей» и прогормонов».

В список психотропных веществ для использования под контролем внесены клотизолам и циклотизолам.

