Источник фото: CNP/AdMedia

Сотрудники ФБР сообщили американским СМИ, что глава бюро Каш Патель требует от них проведения любых громких арестов, лишь бы его показали по телевизору. Так сильно Патель хочет прославиться.

Кто такой нынешний директор ФБР? Кашьяп Прамод Винод Патель – один из многих антиамерикански настроенных людей, назначенных Трампом руководить ведомствами США.

Патель как юрист отрицал преступные связи Трампа с Кремлем и отрицал вмешательство РФ в американские выборы. Патель известен американцам как давний и нетерпимый критик ФБР.

Скандально известный партийный юрист, сын мигрантов из Индии, полностью противоречащий привычному представлению о представителе ФБР как патриотичном белом мужчине, руководит ведомством так, что на него журналистам жалуются сотрудники.

В сентябре демократы в Конгрессе официально обвинили его в некомпетентности.

Действительно громким арестом был бы арест самого Пателя его сотрудниками. Маму с папой, пару сотен или тысяч человек из своей общины порадовал карьерными успехами, и хватит.