В Тарногском округе ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны

Авксентий Петрович Шабанов, старейший ветеран, скончался в возрасте 103 лет, став последним из живущих в Тарногском округе, кто воевал в годы Великой Отечественной. О кончине ветерана сообщило местное издание «Кокшеньга».

В сентябре месяце 1941 года он был мобилизован в ряды армии и проходил службу в Северном флоте. На Соловецких островах он освоил профессию артиллерийского электрика. До окончания войны в 1945 году он сражался в составе Мурманской береговой батареи. После разгрома Германии он принимал участие в боевых действиях против Японии, а затем еще три года продолжал службу на Тихоокеанском флоте.

Он отдал часть своей жизни защите родины в сложные годы. Он выжил и остался примером для тех, кто его знал, и для новых поколений.