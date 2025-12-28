Новости

В Тарногском округе ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент

Авксентий Петрович Шабанов, старейший ветеран, скончался в возрасте 103 лет, став последним из живущих в Тарногском округе, кто воевал в годы Великой Отечественной. О кончине ветерана сообщило местное издание «Кокшеньга».


В сентябре месяце 1941 года он был мобилизован в ряды армии и проходил службу в Северном флоте. На Соловецких островах он освоил профессию артиллерийского электрика. До окончания войны в 1945 году он сражался в составе Мурманской береговой батареи. После разгрома Германии он принимал участие в боевых действиях против Японии, а затем еще три года продолжал службу на Тихоокеанском флоте.

Он отдал часть своей жизни защите родины в сложные годы. Он выжил и остался примером для тех, кто его знал, и для новых поколений.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Сотрудники ФБР признались, к чему принуждает их директор
Более 25 ж/д составов стоят из-за сошедшего с рельс поезда на Юге России
Пьяный череповчанин выпал из окна 9 этажа на машину