Более 25 ж/д составов стоят из-за сошедшего с рельс поезда на Юге России

Юлия Галунова
В южном регионе России наблюдаются задержки в движении свыше двадцати поездов из-за инцидента, связанного с грузовым составом.


По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, происшествие случилось в 3:35 ночи на участке пути между станциями Кизитеринка и Проточный, находящемся в Ростове-на-Дону.

В компании подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Для организации движения используется расположенный рядом путь.

Вместе с 20 поездами дальнего следования возникли задержки и у пяти пригородных электропоездов.

