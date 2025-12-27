Спортсмен Евлоев выбрал бой почти в Рамадан исключению из спорта?
Источник фото: Lantyukhov Sergey/news.ru
Комментатор Багдасарян предполагает интригу вокруг спортсмена Евлоева. И будет ли он драться в исламский Рамадан.
В 2026 году
"Следующий соперник Евлоева - это Мерфи. Мерфи предложил бой в Лондоне в марте, как Евлоев на это согласился? Неужели не пытались пробить другую дату / другой турнир. Это же надо провести заключительную часть лагеря в Рамадан".
«Бой на эту дату с Мерфи НЕ БЫЛ предметом обсуждений. В случае отказа от поединка в Лондоне с Лероном, Мовсара могут уволить из организации».
Есть и другой вопрос. Драться полуголым, за деньги и на потеху зрителям – насколько вообще это сочетается с исламскими и другими религиозными нормами? Бой ли это на ММА-овощебазе или на официальном ринге, это уже не важно.