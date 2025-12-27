Новости

C начала 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений упраздняется

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
авто закон

Источник фото: Petrov Sergey/news.ru

Новые правила


Если срок действия ваших прав истекает до конца текущего, 2025 года, то они останутся действительными еще на три года, и замена не потребуется. Однако, если дата окончания действия прав приходится на 1 января 2026 года или позднее, автоматического продления не будет. В таком случае, обновление водительского удостоверения необходимо будет проводить в стандартном порядке.

Астрономы узнали дату исчезновения Сатурна: это случится 4 января 2026 года

Также, при заселении в гостиницу теперь разрешено предъявлять водительское удостоверение в качестве документа, удостоверяющего личность.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Как россиянам получить визу в Японию в 2026 году: что изменилось
Спортсмен Евлоев выбрал бой почти в Рамадан исключению из спорта?
Стоматолог приняла роды у школьницы в автобусе