C начала 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений упраздняется
Источник фото: Petrov Sergey/news.ru
Новые правила
Если срок действия ваших прав истекает до конца текущего, 2025 года, то они останутся действительными еще на три года, и замена не потребуется. Однако, если дата окончания действия прав приходится на 1 января 2026 года или позднее, автоматического продления не будет. В таком случае, обновление водительского удостоверения необходимо будет проводить в стандартном порядке.
