Алкоголь убивает Европу, подсчитали в ВОЗ

Алкоголь является причиной около 800 тысяч смертей в Европе каждый год

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь является причиной около 800 тысяч смертей в Европе каждый год. При этом каждая третья смерть, связанная с травмами и насильственными действиями в европейском регионе, обусловлена употреблением спиртных напитков.

Организация подчеркивает, что алкоголь представляет собой «один из самых значительных и устойчивых катализаторов насилия и проявления агрессии». В 2019 году примерно 26,5 тысяч смертей в Европе произошли в результате «межличностного насилия», и более 40% из них были связаны с употреблением алкоголя.

Кроме того, алкоголь является важным фактором, повышающим риск инвалидности и преждевременной смертности среди молодежи.