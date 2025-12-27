Новости

Граждане попробуют засудить РКН и Минцифры за блокировку звонков

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
Интернет

Иск к Роскомнадзору и Минцифры в связи с ограничением звонков в мессенджерах был принят судом к рассмотрению


Сорок два истца добиваются признания действий указанных ведомств как посягательство на закрепленное Конституцией право свободно искать и получать информацию. Предварительное слушание назначено на 29 декабря в Таганском районном суде Москвы. Истцы будут настаивать на альтернативном варианте – «гибридной блокировке», активируемой по запросу пользователей. Заявители надеются на широкий резонанс и создание судебной практики, подобной прецеденту Долиной – Лурье.

Каждый житель РФ, кто считает себя одним из пострадавших от этих блокировок и считает их неправомерными, может свободно присоединиться к этому иску.

Ранее СМИ сообщали о предположении депутата ГД РФ Боярского, что РФ не будет запрещать ВПН-сервисы с 2026.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
На усиленный режим работы перешли сотрудники Госавтоинспекции
Два игрока покинули вологодское «Динамо»
Синоптики дали прогноз на второй месяц зимы