Граждане попробуют засудить РКН и Минцифры за блокировку звонков

Иск к Роскомнадзору и Минцифры в связи с ограничением звонков в мессенджерах был принят судом к рассмотрению

Сорок два истца добиваются признания действий указанных ведомств как посягательство на закрепленное Конституцией право свободно искать и получать информацию. Предварительное слушание назначено на 29 декабря в Таганском районном суде Москвы. Истцы будут настаивать на альтернативном варианте – «гибридной блокировке», активируемой по запросу пользователей. Заявители надеются на широкий резонанс и создание судебной практики, подобной прецеденту Долиной – Лурье.

Каждый житель РФ, кто считает себя одним из пострадавших от этих блокировок и считает их неправомерными, может свободно присоединиться к этому иску.