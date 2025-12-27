Синоптики дали прогноз на второй месяц зимы

Погода по расчетам отклонится от климатической нормы

Синоптики дали предварительный прогноз на январь. Согласно расчетам, грядущий январь будет холодным. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

«Это значит, что снежные запасы, накопленные до конца года, и ожидаемый прирост сугробов в январе сохранятся. По количеству осадков второй месяц зимы прогнозируется умеренным и близким к норме, благодаря чему сугробы к концу января подрастут до 28 - 33 см», - рассказал в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец.