Анна Семенович сделала перманент губ перед Новым годом и шутит про поцелуи

Новые губы Анны Семенович к праздникам

Анна Семенович накануне новогодних праздников показала подписчикам результат косметической процедуры и в шутку предупредила: ближайшие «три дня — без поцелуев».

Семенович рассказала, что отправилась в салон красоты «навести лоск» и делилась подробностями в личном блоге. По ее словам, изначально она планировала сделать сразу две процедуры — перманент бровей и губ, однако с бровями пришлось повременить: на ламинированные волоски «нельзя наносить состав». В итоге она сделала перманент губ и осталась довольна результатом, а фото преображения опубликовала в Сети.

Заметной деталью стала подача: предупреждение «три дня без поцелуев» прозвучало как легкая самоирония и одновременно — как готовый «крючок» для вовлечения аудитории. Такой формат — когда косметология, питание и подготовка к праздникам подаются как сериал из сторис — давно стал частью звездной коммуникации, но каждый новый эпизод по-прежнему провоцирует бурную реакцию.

В комментариях под публикацией часть пользователей поддержала артистку, отмечая, что она «следит за собой», другие — раскритиковали изменения во внешности и сам факт публичного обсуждения бьюти-процедур. При этом сами комментарии не подтверждают никаких фактов о процедуре или ее последствиях и отражают только эмоциональную реакцию аудитории.