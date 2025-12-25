Операторы связи предупредили о повышении цен с 2026 года: ФАС уже объявила проверку

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

Цены на связь в России вырастут с 2026 года: ФАС проверит операторов

Крупные российские операторы начали предупреждать абонентов о повышении стоимости услуг связи с начала 2026 года, в том числе через SMS-рассылки.

Федеральная антимонопольная служба уже объявила о проверке, которая должна оценить, насколько правомерны изменения и не выглядят ли действия операторов «синхронными» на рынке. Для пользователей это важно тем, что речь может идти не о точечном пересмотре отдельных пакетов, а о более широком и одновременно происходящем изменении условий у разных компаний.

О росте цен и уведомлениях абонентов писали, в частности, РБК и профильные издания: в материалах упоминаются Т2, «Билайн», «Т‑Мобайл» и «Ростелеком» и указывается, что часть клиентов получает сообщения о будущих изменениях условий. В отдельных уведомлениях фигурирует прибавка на уровне 100–200 рублей в месяц, а также возможность перевода некоторых опций из «включённых» в «платные» (например, безлимитных составляющих) — однако конкретные параметры зависят от региона и тарифа.

Параллельно аналитики указывают, что рынок и так готовится к подорожанию. По оценке TelecomDaily, в 2026 году услуги связи в России могут вырасти в цене примерно на 5–10%, а в отраслевом опросе говорилось, что повысить тарифы планируют 96% операторов. В тех же оценках уточнялось распределение ожиданий: 48% компаний, участвовавших в опросе, закладывали рост в пределах 5–10%, а 16% — более чем на 10%. В качестве причин, которые чаще всего называют участники рынка и эксперты, фигурируют инфляция, удорожание оборудования и рост издержек, включая будущую налоговую нагрузку. Также операторы в публичных объяснениях нередко апеллируют к инвестициям в развитие сетей и подготовку к новым технологиям.

Когда ФАС говорит о проверке «синхронности действий», речь обычно идёт о риске параллельного поведения игроков, которое может ограничивать конкуренцию даже без формального «сговора». Поэтому дальнейшее развитие сюжета будет зависеть от того, найдёт ли ведомство признаки согласованности или необоснованности повышения и потребует ли корректировок.

Потребителям, которые уже получили уведомления, имеет смысл заранее проверить личный кабинет и условия своего тарифа: дату вступления изменений, величину повышения, перечень опций, которые меняют статус, и возможность перейти на альтернативный тариф.