Потери могут достигать 24 тыс руб в год. Сколько россияне теряют денег на цифровых подписках

Источник фото: globallookpress.com фото Alexander Legky

В 2025 году рынок цифровых подписок в России показал феноменальный рост. Однако почти 20% россиян потратив деньги, этими подписками не пользуются

В преддверии длинных новогодних праздников в России подорожали практически все мобильные цифровые подписки. Например, «Яндекс Плюс» официально повысил стоимость базового тарифа с 1 декабря на 50 руб, и теперь эта услуга стоит 449 руб в месяц. Не остался в долгу и Сбербанк, который ранее повысил стоимость «СберПрайм» со 199 до 299 руб. в месяц. Пользуясь отсутствием зарубежных сервисов VK активно заманивает россиян в свою экосистему: «VK Музыку» и «VK Видео». Пользователям всегда обещают доступ к огромной базе музыки и видео, повышенные проценты по вкладам и так далее. Таким образом компании делаю бешеные деньги практически из воздуха.

По данным аналитиков компании J'son&Partners, рынок экосистемных подписок в 2025 году в России вырос на феноменальные 74,5%, и достиг в абсолютной величине размера 273,4 млрд рублей.

При этом по данным исследования GetPayAll приблизительно 19% пользователей после оплаты цифровых подписок не пользуются ими, а иногда и вообще забывают об их существовании. При попытке отписаться, каждый человек может столкнуться с трудностями. Найти кнопку “отменить” еще придется найти где-то в глубине мобильного приложения. А чтобы оформить отказ от подписки, придется ответить на большое количество вопросов.

Очень часто людей завлекают на цифровые подписки бесплатным пробным периодом, а когда человек про это забудет, с него автоматически начинают списывать абонентскую плату.

Если умножить стоимость базового пакета «Яндекс Плюс» на 12 месяцев, то расходы человека достигают 5388 руб. в год. А если подпиской пользуются несколько человек в семье, то расходы могут превышать 24 тыс. руб. На эти деньги можно купить хороший бюджетный смартфон.

Вот и возникает вопрос, а нужны ли вам все эти цифровые подписки? Каждый человек принимает решение самостоятельно, но прежде чем нажать кнопку “подписаться”, нужно хорошо подумать просчитать, сколько денег в итоге вы можете потерять…