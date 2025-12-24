Создать лучшую версию себя: советы психолога на Новый год, которые позволят начать жизнь с чистого листа

Источник фото: pixabay.com Счастливая девушка

Как правило, многие стремятся начать с Нового года новую жизнь. Внедрить полезные привычки и отказаться от негатива. Психологи подсказали, как не только создать лучшую версию себя, но и не скатиться обратно к старой жизни.

Исследователи выяснили, что многие люди начинают строить планы по изменению своей жизни, опираясь на «эффект начала». Это может быть Новый год, сезон, месяц и так далее. Однако, как показало исследование, только 19% успешно следуют своим планам в течение двух лет. При этом 77% могут «сдаться» уже через неделю. Как удержаться и действительно начать жизнь с чистого листа, рассказали психологи.

Искусство маленьких шагов

Специалисты не советуют сразу идти на рывок и кардинально менять свою жизнь, они предлагают разбить большую цель на части и следовать к ней постепенно. Например, вы решили заниматься спортом и вообще вести здоровый образ жизни, не стоит сразу выбрасывать из холодильника все вредные продукты и истощать себя на тренажерах.

Достаточно поставить цель, что каждый будний день вы станете просто гулять по 20 минут и добавлять в свой рацион хотя бы один полезный продукт (овощи или фрукты). Главное не отступать от этих обещаний и регулярно их выполнять. Через некоторое время это войдет в привычку, и без прогулки вы станете чувствовать себя не комфортно. Тоже самое касается и вашего питания.

На первый этап следует отвести как минимум два месяца, именно за этот период сформируется новая привычка, а вовсе не за 21 день, как утверждают многие. Специалисты уверены, что в среднем новая привычка укоренится только через 66 дней, а то и через 254 дня, это зависит от индивидуальных особенностей человека.

