Национальный союз автомобилистов назвал приблизительную дату отмены утильсбора в России

Вопрос об отмене утильсбора, или его сокращении может стать актуальным, при достижении определенных параметров российских производителей авто

В прошедшую пятницу Владимир Путин провел очередную прямую линию. Глава государства ответил на большое количество волнующих россиян вопросов. Один из них касался утильсбора на автомобили. Задававший вопрос человек обратил внимание на то, что размер утильсбора выше стоимости автомобиля. Путин выразил уверенность, что рано или поздно данный сбор будет отменен, но не уточнил временной промежуток. Однако спрогнозировать дату отмены утильсбора попробовал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В интервью изданию “Абзац” он предположил, что правительство может подумать об отмене утильсбора только после того, когда в России продажи вырастут продажи локализованных авто до количества 1,8 млн. легковых экземпляров в год.

Эксперт также добавил, что параллельно этому процессу также должно повысится качество российских авто. Когда у россиян начнет расти спрос на отечественные автомобили, и он не будет уступать спросу на иномарки, только в таком случае налог может быть снижен.

«Как только укрепится автомобильная промышленность России, то есть внутреннее производство заработает и эти автомобили будут востребованы, конкурентоспособны иномаркам, в этот момент хватку можно будет, так сказать, ослабить и дать определенное разнообразие людям для приобретения. В целом к тому периоду выбор людей будет уже сформирован, потому что они привыкнут к тем машинам, которые выпускаются на территории РФ», – считает Хайцеэр.

Также специалист отметил, что на снижении утильсбора может повлиять экспорт российских машин в Европу и на Запад. Но это станет возможным только после того, как изменить геополитическая обстановка в мире. Правда за это время свой автопром здорово ”прокачали” Казахстан и Узбекистан, так что конкуренция пока только нарастает.

Если сложить все вышеприведенные факторы, то можно смело сказать, что утильсбор отменят еще не скоро…