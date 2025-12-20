Вчера CBS News предупредило, что Минюст США сегодня начнет публикацию «файлов Эпштейна»

Вчера CBS News предупредило , что Минюст США сегодня начнет публикацию «файлов Эпштейна». Люди во всем мире уже смотрят эти файлы, надеясь узнать скрываемое и порочное об известных личностях. Министерство юстиции опубликовало материалы дела Эпштейна по Закону о прозрачности материалов дела Эпштейна (Epstein Files Transparency Act), который был принят Конгрессом США в ноябре.

Например, есть фотографии британского принца Эндрю с женщинами в резиденции Сандрингем. Среди них — снимок, на котором принц Эндрю лежит поперек колен пяти женщин в интерьере Сандрингем-хаус, одной из главных частных резиденций британской королевской семьи. За его спиной на фото улыбается Гислейн Максвелл, впоследствии осужденная за содействие сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Среди опубликованных документов много фотографий президента США Клинтона. На одной из них он с кем-то в джакузи. На других присутствуют певец Майкл Джексон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, певица и актриса Дайана Росс, актер Крис Такер, соучредитель Google Сергей Брин и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Предполагается, что Эпштейн приезжал в 1994 году в резиденцию к Трампу Мар-а-Лаго с 14-летней девочкой (условной названной Джейн Доу), которую подвергал насилию, а через три года изнасиловал. Представляя 14-летнюю Доу Дональду Дж. Трампу, Эпштейн игриво толкнул Трампа локтем и, имея в виду Доу, спросил: «Хорошая, правда?». Трамп улыбнулся и кивнул в знак согласия. Оба рассмеялись, а Доу почувствовала себя неловко, но в тот момент была слишком молода, чтобы понять почему», — указано в документах на сайте Минюста США на 22 странице файлов.

В целом, имя Трампа в архиве упоминается редко.