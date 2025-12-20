И слепой догадается, зачем блокируются приложения

В Российской Федерации прекращен доступ к программе Be My Eyes (Будь Моими Глазами).

В Российской Федерации прекращен доступ к программе Be My Eyes (Будь Моими Глазами).

Она предназначена для помощи людям с нарушениями зрения в ориентацией в пространстве. Да, незрячие люди пользуются достижениями науки даже в самом необходимом.

Данное приложение предоставляет собой возможность соединения с добровольцами посредством видеосвязи, а также анализа окружающего пространства с применением искусственного интеллекта. Несмотря на отсутствие в перечне ресурсов, заблокированных Роскомнадзором, создатели сервиса подтвердили факт блокировки. Вероятной причиной называют наличие функции видеовызовов.

В России к столетию Всероссийского общества слепых выпустят памятную монету

Даже слепой человек может догадаться, какое приложение в РФ, какой мессенджер не ограничен государством в совершении видеозвонков. Но это другое, не специализированное для слепых людей, которые огорчены данной ситуацией.