OZON официально стал брокером
Источник фото: NewsVO Фото Алексей Колосков
Теперь клиенты OZON банка могут совершать операции на фондовом рынке
Маркетплейсы уже давно стали частью нашей жизни. Там мы не только покупаем товары, а еще можем друг другу посылать посылки, а также пользуемся услугами их банков, и это все в одном приложении. Да, это очень удобно. Но совершенству нет предела. Уже скоро через маркетплейсы мы сможем покупать акции известных российских компаний.
Вчера Банка России своим решением
Решение на самом деле ожидаемое. Практически все крупные российские банки имеют в своем подразделении брокерские компании, и OZON банк теперь в их числе.
Каким образом клиенты смогут осуществлять операции на фондовом рынке пока не сообщается. Возможно это будет отдельное приложение или программа, а возможно эти действия можно будет совершать напрямую в приложении OZON.
Можно понять беспокойства крупных банков по поводу скидок на маркетплейсах при оплате картами собственных банков, поскольку они теряют большую прибыль, а теперь у них еще будут уводить клиентов с фондового рынка.
Мы живем во время бурных перемен. Чьи позиции ранее были незыблемы, теперь вынуждены выживать в условия высокой конкуренции. Невероятно, но факт…