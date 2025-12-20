OZON официально стал брокером

Источник фото: NewsVO Фото Алексей Колосков

Теперь клиенты OZON банка могут совершать операции на фондовом рынке

Маркетплейсы уже давно стали частью нашей жизни. Там мы не только покупаем товары, а еще можем друг другу посылать посылки, а также пользуемся услугами их банков, и это все в одном приложении. Да, это очень удобно. Но совершенству нет предела. Уже скоро через маркетплейсы мы сможем покупать акции известных российских компаний.

Вчера Банка России своим решением утвердил выдачу лицензии брокера OZON банку. Это означает, что теперь кредитная организация этого маркетплейса официально может предоставлять пользователям услуги брокера, покупать и продавать акции известных российских эмитентов, а также управлять их активами.

Решение на самом деле ожидаемое. Практически все крупные российские банки имеют в своем подразделении брокерские компании, и OZON банк теперь в их числе.

Каким образом клиенты смогут осуществлять операции на фондовом рынке пока не сообщается. Возможно это будет отдельное приложение или программа, а возможно эти действия можно будет совершать напрямую в приложении OZON.

Можно понять беспокойства крупных банков по поводу скидок на маркетплейсах при оплате картами собственных банков, поскольку они теряют большую прибыль, а теперь у них еще будут уводить клиентов с фондового рынка.

Мы живем во время бурных перемен. Чьи позиции ранее были незыблемы, теперь вынуждены выживать в условия высокой конкуренции. Невероятно, но факт…