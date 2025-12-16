Как отметить Новый год и каникулы в Вологде, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые праздники. Полная афиша!

Источник фото: Юлия Галунова

В новогодние праздники Вологда ожидает Фестиваль уличных театров, путешествие Деда Мороза, концерты, ярмарки и русские забавы

В Вологде подготовлена афиша новогодних мероприятий «Зима Русского Севера», сообщает пресс-служба Администрации г. Вологды

Праздничные мероприятия начнутся в конце декабря на основных общественных пространствах, в парках и микрорайонах областной столицы.

Откроется программа 27 декабря на Кремлёвской площади. В 18.00 состоится церемония зажжения огней на главной ёлке Вологды. В ней примет участие Российский Дед Мороз.

А в новогоднюю ночь 31 декабря с 22.00 до 2 часов ночи 1 января на Кремлёвскую площадь жителей и гостей города приглашают встретить Новый год вместе с коллективами Вологды и ярославской кавер-группы «Патифоникс». Также дискотека в эту ночь состоится на площади Федулова с 23.00 31 декабря до 3.00 1 января.

Со 2 по 4 января для юных вологжан в разных районах Вологды пройдёт традиционное «Новогоднее путешествие Деда Мороза». Детские праздники с участием зимнего волшебника пройдут по графику на 12 локациях: Кремлёвская площадь, Рождественский, Фрязиновский и Ковыринский парки, площадь Федулова, бульвар Ильюшина, парк Ветеранов труда, парк «Евковка, Монастырский парк в Прилуках, Лоста и стадион «Локомотив».

Одним из самых запоминающихся торжеств обещает быть зимний фестиваль уличных театров «В гостях у сказки!». Тем, кто посетит площадь Революции с 4 по 6 января представят десять спектаклей от театральных коллективов из Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга и Москвы.

6 января площадь Революции будет жать вологжан на большой спортивный фестиваль «Наваляй по-вологодски!». Здесь пройдёт турнир по хоккею в валенках, будут интерактивные площадки и русские забавы.

7 января рождественский хоровод, танцы и песни будут звучать на Кремлёвской площади. Там же и на площади Революции 8 января развернётся Всероссийский фестиваль православных и народных традиций «Время Рождества». Вологжане смогут побывать на ярмарках, фольклорных концертных и интерактивные мероприятиях, на фолк-дискотеке, а также принять участие в праздничном шествии.

Дискотеки на Кремлевской площади будут проводиться ежедневно со 2 по 6 января в 18.00. Кроме того, праздничные мероприятия запланированы в парках Вологды. Дискотеки, детские представления и интерактивные прогулки пройдут в Кремлевском саду, Фрязиновском парке, парке «Евковка», в арт-резиденции «Ладный терем» в парке Ветеранов, в Осановской роще и на Затоновском берегу.

А всеми любимые Новогодние ярмарки будут открыты на Кремлевской площади и площади Революции с 27 декабря по 11 января.