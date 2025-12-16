Главного тренера “Зенита” оштрафовали в Германии за вывоз санкционных товаров

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Наставника питерской команды оштрафовали а аэропорту Мюнхена

Как известно сейчас в РПЛ наступил зимний перерыв, команды ушли в отпуск, а игроки и тренеры путешествуют по миру. Главный тренер питерского “Зенита” Сергей Семак с супругой отправились в Германию, где попали в весьма неприятную ситуацию.

В аэропорту города Мюнхен они были задержаны и оштрафованы за нарушение правил вывоза предметов из Европы. Об этом написала Анна Семак в своем Telegram-канале.

Супруги прилетели в Германию по медицинским вопросам. При вылете из страны они оформили tax free в аэропорту Мюнхена, после чего у них возникли трудности.

По началу сотрудники воздушной гавани были вежливы и приветливы, но затем неожиданно вызвали наряд полиции. Семейную пару допросили, после чего изъяли у них купленные вещи и заставили заплатить крупный штраф. Также Семак с женой потеряли свои авиабилеты. Формально им предъявили обвинения за купленные вещи, стоимость которых превысила 300 евро, что согласно введенным санкциям запрещает их вывозить из Европы.

Ну что сказать, обычный грабеж, для нынешней Европы это становится нормой…