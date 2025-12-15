Президент России наградил вологжанку

Источник фото: https://dfvologda-narod.ru/

Президент РФ Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» Наталье Шамаховой – директору бюджетного учреждения социального обслуживания «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1».

Как отмечено в президентском указе, почётное звание присвоено Наталье Николаевне за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу.

Наталья Шамахова работает в учреждении с 1994 года. Как руководитель «Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», она внесла значительный вклад в развитие его воспитательной системы, научно-методической и материально-технической базы.

Является одним из инициаторов реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и создания инновационной модели – детского центра, организованного по семейному принципу воспитания. За время её работы в семьи были переданы более 130 детей: под опеку, в кровную семью или усыновлены.

С 2021 года учреждение под руководством Натальи Николаевны реализует инновационный проект «Детская площадка приглашает», нацеленный на организацию совместной досуговой и профориентационной деятельности воспитанников, детей и родителей из замещающих семей.

Проект «Попутный ветер», нацеленный на поддержку и активизацию ресурсов выпускников, в рамках которого выпускники центра становятся для подростков социальными гидами и наставниками, участвуя в их воспитании и реабилитации, стал победителем всероссийских профессиональных конкурсов и форумов.

В 2024 году Наталья Шамахова заняла 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме)».