Чаша терпения переполнена. Водители “Яндекс Такси” готовят массовую забастовку из-за нового сбора агрегатора

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

Массовая забастовка должна состоться 15 декабря, таким образом водители хотят привлечь внимание к накопившемся проблемам в отрасли

15 декабря в России запланирована забастовка таксистов. В свете последних законодательных изменений, у водителей есть много оснований для недовольства, однако чашу их терпения переполнила, как это часто бывает, сущий пустяк.

Формально поводом для забастовки стал комиссия Яндекса за просмотр маршрута. Как пишет издание НСН со ссылкой на RTVI, в специально созданном Telegram-чате, который объединил 1600 водителей со всей России полным ходом идет подготовка к “тихой забастовке” таксистов. Главная претензия выдвинуты к агрегатору Яндекс Такси. Главное требование - снизить плату за просмотр маршрута и невыгодные минимальные тарифы.

Среди таксистов полного единодушия нет, известно, что к акции протеста уже готовы присоединиться водители из Брянска, Воронежа, Перми и Владивостока. Между тем водители Самары ответили категорическим отказом.

Как утверждают организаторы забастовки, сегодня водители такси фактически работают за бензин.

«Первая проблема — это «Яндекс». За то, что он принимает заказ у пассажира и дает водителю, «Яндекс», берет за это комиссию до 28%. Все в зависимости от класса машины. Плюс 9% берет дополнительно «Яндекс» за то, что таксист хочет работать в своем районе. Плюс дополнительно 9% — за то, что водитель берет заказ по пути, ну, там, на работу или по делам. Если водитель хочет при получении заказа видеть точку Б, куда едет пассажир, то водитель за это должен платить «Яндексу» дополнительно 4%», - пожаловался столичный таксист Сергей в беседе с «Бизнес ФМ».

Сейчас можно предположить, вряд ли эта акция принесет ожидаемые результаты, но протесты могут усилиться уже следующем году, когда вступит в силу закон о локализации такси. Как известно с этого момента таксисты смогут использовать исключительно авто отечественного производства.

Усугубляет ситуацию и ОСАГО. Как известно страховка для машин, работающих в такси на порядок выше, чем для обычного авто. Специалисты предлагают решение этой проблемы с помощью страховки на водителя, а не на машину, но и это предложение власти игнорируется.

Чем все может закончиться? Учитывая разобщенность водителей, вряд ли забастовка будет массовой. А вот потерять отрасль частного извоза мы можем. Вряд ли люди будут ездить по более дорогим ценам. Таксисты либо уйдут в серую зону, и на наши дороги вернутся давно забытые бомбилы, либо нам придется ездить на общественном транспорте. Только вот проблема, что и качество общественного транспорта в России оставляет желать лучшего. Куда мы катимся?