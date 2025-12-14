Кому на маркетплейсах РФ торговать хорошо?

Источник фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look

Китайцам, но почему?

Комиссии на некоторых российских маркетплейсах в 2025 году выросли в разы для российских же продавцов. Например, в категории «одежда» на одном маркетплейсах ставка поднялась с 13% до 43%. В категории «мебель» на другом маркетплейсе рост побора поднялся с 16,5 до 26,5%. Существуют также неравные условия и неофициальный “налог на гражданство РФ”, который установили маркетплейсы. Для некоторых иностранных продавцов, в том числе из Китая, комиссии устанавливаются на уровне, который в разы ниже ставок для российских предпринимателей.

Заработок площадки это комиссия с продавца. Заработок продавца, его комиссия площадке это деньги с покупателя. Того самого «господина, который уплатит за все».

Сделать свой товар дешевле продавцам сложно. Маркетплейс Ozon отключил продавцам возможность создавать свои собственные акции. Что с этим не так, объясняет один из продавцов.

Мы не всегда можем участвовать в таких акциях, потому что Ozon предлагает невыгодные цены. У нас не будет прибыли.

Не нравится? Продавец всегда может прекратить сотрудничество, попытаться распродать товар и даже пойти на банкротство.

Маркетплэйсы заявляют о росте числа продавцов и что анализируют все их обращения и жалобы.