Кому на маркетплейсах РФ торговать хорошо?
Источник фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look
Китайцам, но почему?
Комиссии на
Заработок площадки это комиссия с продавца. Заработок продавца, его комиссия площадке это деньги с покупателя. Того самого «господина, который уплатит за все».
Сделать свой товар дешевле продавцам сложно. Маркетплейс Ozon отключил продавцам возможность создавать свои собственные акции. Что с этим не так, объясняет один из продавцов.
Мы не всегда можем участвовать в таких акциях, потому что Ozon предлагает невыгодные цены. У нас не будет прибыли.
Не нравится? Продавец всегда может прекратить сотрудничество, попытаться распродать товар и даже пойти на банкротство.
Маркетплэйсы заявляют о росте числа продавцов и что анализируют все их обращения и жалобы.