Вологодских депутатов сделают профессионалами своего дела

В региональном парламенте состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Вологодской области, посвящённое вопросам развития местного самоуправления, повышению эффективности работы депутатского корпуса и внедрению новых стандартов деятельности. Участие в нем приняли депутаты Законодательного собрания, министр внутренней политики региона Игорь Даценко и руководители представительных органов муниципалитетов.

Председатель Заксобрания Роман Заварин подчеркнул, что уходящий год стал результативным для взаимодействия региона с муниципальными округами, в том числе благодаря реализации проекта «Школа депутатов». За год прошло шесть выездных семинаров, в них приняли участие представители 18 муниципальных образований.

«Наше сотрудничество имеет большое значение. Мы работаем в одной команде. От слаженности, открытости и готовности учиться зависит качество принимаемых решений. Важно сохранить доверие людей и достойно выполнить поставленные задачи, реализовать проекты, которые призваны сделать жизнь вологжан комфортнее», — подчеркнул спикер парламента.

Отдельно Роман Заварин упомянул о внедрении профессионального стандарта в работе областного депутата, который сейчас закреплён региональным законом.

«Теперь каждый депутат обязан не менее трёх раз в квартал вести личный приём граждан, не реже одного раза в полугодие встречаться с избирателями и не позднее 1 апреля публиковать годовой отчёт. Эти нормы обязательны»,— пояснил председатель ЗСВО.

Депутат Антон Холодов подчеркнул, что работа муниципальных депутатов напрямую влияет на качество законодательной системы региона:

«В области почти шестьсот народных избранников — это серьёзная опора всей системы. Они лидеры общественного мнения, люди, которых хорошо знают на местах. «Единая Россия» первой ввела профессиональный стандарт депутата, и мы видим реальные результаты. Публикация рейтингов показала: после первой волны оценки многие округа серьёзно подправили работу — начали активнее вести соцсети, проводить приёмы, отвечать на обращения».

В ходе заседания муниципальным парламентариям также представили новые инструменты для эффективной работы. В частности, прошёл обучающий блок по использованию технологий искусственного интеллекта для автоматизации рутинных процессов — обработки документов, запросов и аналитики. Также участникам объяснили механизмы привлечения средств в муниципалитеты за счёт грантов, федеральных и региональных программ.

В формате открытого диалога представители муниципалитетов обсудили реализацию областного и местных бюджетов, возможности участия в проектах развития территорий и инструменты, которые позволяют местным депутатам проявить инициативу и влиять на решения, важные для жителей.

Участники заседания отметили, что такие встречи позволяют формировать единое профессиональное пространство, развивать взаимодействие и обмениваться опытом между парламентариями всех уровней.