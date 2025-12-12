«Пропагандируют чертовщину»: Виталий Бородин объявил войну шоу “Битва экстрасенсов”

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Глава ФБПК Бородин рассказал, что со своими соратниками готовит предложения, о полной запрете подобной деятельности в России

Шоу “Битва экстрасенсов” которое выходит на телеканале ТНТ, пользуется у россиян определенной популярностью. Главные участники этой передачи гастролируют по стране и зарабатывают неплохие деньги. Но, как считает известный общественный деятель Виталий Бородин, пришла пора со всем этим мракобесием заканчивать.

В интервью изданию NEWS.ru глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) заявил, что намерен добиться закрытия этого шоу.

По словам Бородина, в России сформировалась целая команда единомышленников, которая намерена добиваться запрета в России различных магов, колдунов и соответствующей литературы, и шоу “Битва экстрасенсов” находится в этом списке.

Эта проблема в России поднимется регулярно, однако власти не предпринимают никаких действий по ее решению. Сразу несколько происшествий за последнее время в очередной раз показали, что эта проблема на самом деле очень серьезная.

“Недавно в Москве в водоеме нашли голову мальчика. Оказалось, мать увлекалась мистической литературой и называла себя колдуньей. Параллельно употребляла запрещенные вещества. В итоге призналась, что убила ребенка. В другом регионе женщина сожгла шестилетнюю дочь при проведении якобы ритуала. А каких других последствий мы хотим, если даже на федеральном канале пропагандируют чертовщину в программе «Битва экстрасенсов»?” — отметил Бородин.

В одном из своих последних интервью известный российский иллюзионист Сергей Сафронов, бывший ведущий шоу “Битва экстрасенсов” заявил , что никаких медиумов в природе нет. А все что происходит в этой передаче, это постановка, и роль магов исполняют талантливые актеры. А каждый эпизод это выдумка режиссеров.

Наверное, этот тот самый случай, когда наша команда поддерживает решимость Виталия Бородина и желает ему успеха в этом направлении…