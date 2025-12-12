«Пропагандируют чертовщину»: Виталий Бородин объявил войну шоу “Битва экстрасенсов”
Глава ФБПК Бородин рассказал, что со своими соратниками готовит предложения, о полной запрете подобной деятельности в России
Шоу “Битва экстрасенсов” которое выходит на телеканале ТНТ, пользуется у россиян определенной популярностью. Главные участники этой передачи гастролируют по стране и зарабатывают неплохие деньги. Но, как считает известный общественный деятель Виталий Бородин, пришла пора со всем этим мракобесием заканчивать.
По словам Бородина, в России сформировалась целая команда единомышленников, которая намерена добиваться запрета в России различных магов, колдунов и соответствующей литературы, и шоу “Битва экстрасенсов” находится в этом списке.
Эта проблема в России поднимется регулярно, однако власти не предпринимают никаких действий по ее решению. Сразу несколько происшествий за последнее время в очередной раз показали, что эта проблема на самом деле очень серьезная.
“Недавно в Москве в водоеме нашли голову мальчика. Оказалось, мать увлекалась мистической литературой и называла себя колдуньей. Параллельно употребляла запрещенные вещества. В итоге призналась, что убила ребенка. В другом регионе женщина сожгла шестилетнюю дочь при проведении якобы ритуала. А каких других последствий мы хотим, если даже на федеральном канале пропагандируют чертовщину в программе «Битва экстрасенсов»?” — отметил Бородин.
Наверное, этот тот самый случай, когда наша команда поддерживает решимость Виталия Бородина и желает ему успеха в этом направлении…