Во дворах Вологды установят контейнеры для крупногабаритного мусора

Источник фото: администрация Вологды

Администрация Вологды совместно с автономной некоммерческой организацией «Родной лес» ведут работу по модернизации контейнерных площадок, в том числе установке контейнеров для крупногабаритного мусора, так называемых мульд. В общей сложности будет установлено 220 таких контейнеров - 170 в рамках проекта АНО «Родной лес» и ещё 50 на средства города.

«Эти контейнеры позволят решить назревшую проблему с вывозом крупногабаритного мусора. Мульды, разработанные по индивидуальному проекту некоммерческой организации «Родной лес», будут установлены рядом с контейнерными площадками в тех дворах, где это необходимо для эффективного сбора отходов. Объем коричневого контейнера составляет порядка 2,1 кубометра, изготовлены из металла и имеют открытую конструкцию, что значительно облегчает погрузку содержимого в машины для вывоза. Мульды предназначены только для крупногабаритного мусора, такого как старая мебель, бытовая техника, линолеум, ламинат, окна, двери, обои, люстры, светильники, сантехника и другие подобные предметы. Другие бытовые и пищевые отходы нужно складировать в обычные контейнеры. Установка мульд уже началась,первых 50 разместим до конца декабря, остальные – в начале 2026 года», - рассказал заместитель мэра Вологды, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии Артём Бурдаков.

Рядом с контейнерами будут размещены плакаты-инструкции с подробной информацией, что относится к крупногабаритному мусору, что можно, а что нельзя бросать в мульды. Кроме того, управляющие компании планируют установить видеонаблюдение на площадках.

Крупногабаритный мусор из мульд будет вывозиться два раза в неделю. Он транспортируется на полигон, где перед утилизацией измельчается с помощью специального оборудования. На большинстве модернизированных площадок также предусмотрены синие контейнеры для сбора вторсырья: пластика, стекла, бумаги и мелкой техники, которые отправятся на переработку.

Параллельно с установкой новых площадок муниципальное казённое учреждение «Зеленстрой» приводит в порядок существующие контейнеры – их красят, а вышедшие из строя заменяют. За состоянием площадок ведётся ежедневный мониторинг, вывоз мусора осуществляется по утверждённому графику.