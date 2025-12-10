«Боятся до ужаса»: Михаил Хазин назвал главную внутреннюю проблему России, которая угрожает безопасности

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Михаил Хазин назвал главный страх современной российской элиты

Сегодня на Западе часто упрекают Россию за то, что она якобы пытается возродить СССР, и всячески этому пытаются противодействовать. Но самое страшное в этой ситуации, что в самой России также есть силы, которые не хотят усиления своей страны на мировой арене. И движут ими, по мнению известного российского экономиста Михаила Хазина, абсолютно “шкурные” интересы.

По мнению эксперта, нынешняя российская элита, ставшая бенефициарами распада Союза, и неплохо нажившаяся на приватизации 90-х годов, считает, что тех событий, которые сегодня происходят в России, напрямую угрожает их благосостоянию. Именно поэтому они и пытаются противодействовать им всеми силами.

«Российские элиты, либерализированные и выстроенные на приватизации, боятся этого до ужаса в подавляющем большинстве. То есть, чтобы пришли новые люди, нужно что-то очень жесткое. Меня в этом смысле поражают, насколько современные российские элиты действуют во вред себе. Они, выполняя заветы старших либеральных товарищей, разрушают российскую экономику, не понимая, что готовят этим почву для возрождения красного проекта со своим тотальным уничтожением. Они должны бы понимать, что надо изображать капитализм с человеческим лицом вместо «звериного оскала», а они его еще и утрируют, делая совершенно несусветные глупости. Но там мало людей, которые могут думать», - сказал Хазин на Rutube-канале «ИнРПК».

Экономист напомнил, что главную выгоду от приватизации получили нынешние олигархи, и некоторые чиновники. Но вместо того, чтобы развивать российскую экономику, они благополучно покинули страну и переехали на Запад, избежав для себя какого-либо наказания.

«Главными бенефициарами приватизации стали те, кто купил, а не чиновники. Основными богатеями на приватизации среди чиновников стали руководители Госкомимущества. Мы же их всех видим – все эти руководители челябинского КУГИ, Починок, Христенко, бывший депутат, которого потом убили, Кох (Альфред Кох внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вот эта вот часть, чубайсовская команда вся. Эта команда должна быть наказана. А тот же Чубайс пока не обвинен в том, что он вор», - сказал Хазин на Rutube-канале «Найди Мамонта».

Нынешняя российская власть пытается построить социально-справедливое государство. Кое-какие успехи в этом направлении уже заметны, однако до полной победы еще придется пройти много трудностей. Но главное, это не останавливаться на выбранном пути…