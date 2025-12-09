В России могут запретить беременным продавать алкоголь

Источник фото: globallookpress.com фото Pavel Kashaev

Татьяна Буцкая считает, что женщина в первую очередь должна думать о здоровье своего будущего ребенка

В России набирает обороты антиалкогольная компания. Как известно, впереди планеты всей в этом вопросе движется Вологодская область. Но вот интересная инициатива поступила из Госдумы.

С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, в рамках круглого стола комитета ГД по защите семьи. Депутаты обсуждали вопросы регулирования продаж отдельных видов товаров с возрастными ограничениями на цифровых платформах с использованием биометрических данных. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

С одной стороны идея здравая, и имеет под собой логический смысл. Женщина, которая ждет ребенка не должна травить свой организм алкоголем и табаком, поскольку эту напрямую может навредить здоровью малыша. С другой стороны по российским законам люди, достигшие совершеннолетнего возраста имеют право свободно покупать алкоголь. Тем не менее такая проблема существует.

Буцкая предлагает решать этот вопрос с помощью специального реестра, сразу после того, как беременная женщина встанет на учет в женскую консультацию. Таким образом вся необходимая информация после этого должна передаваться по инстанциям.

При этом Буцкая считает, что свои предложения на эту тему должно предавать Минцифры.

“У нас есть возможность, если женщина до 12 недели встала на учёт, то мы «видим» её с точки зрения выплат. Возможно одновременно с этим её вносить в некий реестр, когда ей нельзя продавать алкоголь”.

С другой стороны, если и запретить беременным покупать алкоголь, им в этом могут подсобить друзья и знакомые. Может эту проблему надо решать как-то иначе?