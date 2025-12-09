В Череповце готовятся к турниру: Кубок губернатора по самбо как повод задуматься о спорте и патриотизме

Он состоится в середине декабря

13 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» в Череповец пройдёт третий по счёту Кубок губернатора по самбо. Ожидается участие более 120 спортсменов со всей Вологодской области, зрелищные бои, показательные выступления и культурная программа. Вход свободный.

Первый турнир такого формата состоялся в 2023 году и вызвал высокий интерес — как среди спортсменов, так и простых жителей. Организаторы позиционируют событие не просто как спортивное, а как социальное: поддержка здорового образа жизни, воспитание патриотизма, сплочение общества.

Почему это важно: на фоне общих экономических и социальных трудностей спорт становится одним из немногих островков, где могут реализоваться молодёжь, найти поддержку культурные и моральные ценности.