В Череповце готовятся к турниру: Кубок губернатора по самбо как повод задуматься о спорте и патриотизме
Он состоится в середине декабря
13 декабря в спорткомплексе «Юбилейный» в Череповец
Первый турнир такого формата состоялся в 2023 году и вызвал высокий интерес — как среди спортсменов, так и простых жителей. Организаторы позиционируют событие не просто как спортивное, а как социальное: поддержка здорового образа жизни, воспитание патриотизма, сплочение общества.
Почему это важно: на фоне общих экономических и социальных трудностей спорт становится одним из немногих островков, где могут реализоваться молодёжь, найти поддержку культурные и моральные ценности.