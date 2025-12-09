Курс рубля отразил странные реалии экономики России

Источник фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Приятно, но есть нюанс

9 декабря Центробанк России зафиксировал официальный курс доллара на уровне 77,2733 ₽, евро — 89,7054 ₽, а юань — 10,8283 ₽.

С одной стороны, укрепление рубля на фоне начала зимы кажется приятным для путешественников, владельцев валютных обязательств и тех, кто получает доход в рублях, но тратит в валюте. С другой — для экспортёров и производителей, ориентированных на внешние рынки, такой курс становится проблемой: доходы в валюте пересчитываются по меньшему курсу, снижаются прибыли.

Рубль сильный — это хорошо для импорта, для тех, кто покупает технику, электронику, отдых за рубежом. Но урок 2025 года: нельзя полагаться на стабильность. Сильный рубль снижает конкурентоспособность экспорта, компании сокращают инвестиции, возможно — рост безработицы.

Сейчас рубль “на коне”, но экономика подстраивается — и если вы занимаетесь бизнесом на экспорт, лучше пересматривать стратегию: ориентироваться на внутренний рынок или валютные механизмы.