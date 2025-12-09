Новости

Только 1 из 5 семей Вологодчины может позволить новую машину

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент
авто Вологодская область экономика

Источник фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Лишь около 17,2 % семей способны позволить себе недорогой новый автомобиль


Обзор РИА Рейтинг показал: в Вологодской области лишь около 17,2 % семей способны позволить себе недорогой новый автомобиль (примерно в 1,3 млн  рублей), и ещё 4,1 % — авто среднего класса (2,9 млн рублей). Иными словами: только каждый пятый житель региона может рассматривать покупку машины без «разорительных» долгов.

На фоне общей экономической нестабильности и роста цен на топливо, страхование и обслуживание — эта цифра кажется даже выше, чем можно было ожидать. Но важно, что «возможность купить» это не «готовность содержать»: автомобиль — это не только покупка, но и постоянные расходы.

Ограниченная покупательская способность влияет на рынок подержанных машин, сказывается на спросе на автокредиты, уменьшает налоговые поступления от новых регистраций и усложняет жизнь жителям, особенно в сельской местности.

Даже если машины продают — покупать их массово жителям Вологодчины всё сложнее.

