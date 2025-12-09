Только 1 из 5 семей Вологодчины может позволить новую машину
Источник фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Лишь около 17,2 % семей способны позволить себе недорогой новый автомобиль
На фоне общей экономической нестабильности и роста цен на топливо, страхование и обслуживание — эта цифра кажется даже выше, чем можно было ожидать. Но важно, что «возможность купить» это не «готовность содержать»: автомобиль — это не только покупка, но и постоянные расходы.
Ограниченная покупательская способность влияет на рынок подержанных машин, сказывается на спросе на автокредиты, уменьшает налоговые поступления от новых регистраций и усложняет жизнь жителям, особенно в сельской местности.
Даже если машины продают — покупать их массово жителям Вологодчины всё сложнее.