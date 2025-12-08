Три главных причины, почему США выступили против расширения НАТО

Источник фото: globallookpress.com фото Zhao Dingzhe

В данном документе НАТО отводися второстепенная роль, и фактически наложен запрет на дальнейшее расширение этой организации

На днях США опубликовали новую доктрину безопасности, и в ней есть один интересный пункт. Администрация Дональда Трампа фактически поставило на стоп процесс расширения Североатлантического альянса. Это одно из требований России для процесса мирного урегулирования. Неужели США пошли Путину на уступки? На самом деле Белый дом, как всегда, в этом вопросе преследует конкретные свои выгоды.

Частично расширение НАТО приостановлено именно из-за России, и является частью плана мирного урегулирования украинского конфликта. Но по большому счету альянс уже выполнил свою функцию, и больше США не нужен.

НАТО изначально задумывалась как организация, которая должна была сдерживать развитие сначала СССР, а потом России. И частично эту функцию уже выполнила. Фактическое участие в украинском конфликте нанесло уроны обеим сторонам.

На данный момент главным геополитическим врагом США является Китай. И в возможном конфликте, если таковой произойдет, НАТО вряд ли помогут США. Европейцы и сами не очень готовы воевать с Китаем.

НАТО на данный момент становится весьма затратным мероприятием для бюджета США, и сегодня как раз нужны средства для будущего противостояния с Китаем. В этом плане американцам нужен другой союз, в который вошли бы Япония, и другие страны данного региона. Но они вряд ли смогут вступить в НАТО.

Еще один важный момент, что США очень нужно разбить военный союз России и Китая. И в этом плане расширение, а возможно и ограничение функций НАТО также идеальный способ показать свою лояльность Москве. Россия в возможном конфликте, по мнению Белого дома, должна быть как минимум нейтрально.

Вот поэтому в новой доктрине безопасности США и появился пункт о нерасширении НАТО. Хотя эту организацию уже особо расширять и некем. Ну если в нее не войдет Россия. Невероятно, но факт…