Три главных причины, почему США выступили против расширения НАТО
Источник фото: globallookpress.com фото Zhao Dingzhe
В данном документе НАТО отводися второстепенная роль, и фактически наложен запрет на дальнейшее расширение этой организации
На днях США опубликовали новую доктрину безопасности, и в ней есть один интересный пункт. Администрация Дональда Трампа фактически поставило на стоп
Частично расширение НАТО приостановлено именно из-за России, и является частью плана мирного урегулирования украинского конфликта. Но по большому счету альянс уже выполнил свою функцию, и больше США не нужен.
НАТО изначально задумывалась как организация, которая должна была сдерживать развитие сначала СССР, а потом России. И частично эту функцию уже выполнила. Фактическое участие в украинском конфликте нанесло уроны обеим сторонам.
На данный момент главным геополитическим врагом США является Китай. И в возможном конфликте, если таковой произойдет, НАТО вряд ли помогут США. Европейцы и сами не очень готовы воевать с Китаем.
НАТО на данный момент становится весьма затратным мероприятием для бюджета США, и сегодня как раз нужны средства для будущего противостояния с Китаем. В этом плане американцам нужен другой союз, в который вошли бы Япония, и другие страны данного региона. Но они вряд ли смогут вступить в НАТО.
Еще один важный момент, что США очень нужно разбить военный союз России и Китая. И в этом плане расширение, а возможно и ограничение функций НАТО также идеальный способ показать свою лояльность Москве. Россия в возможном конфликте, по мнению Белого дома, должна быть как минимум нейтрально.
Вот поэтому в новой доктрине безопасности США и появился пункт о нерасширении НАТО. Хотя эту организацию уже особо расширять и некем. Ну если в нее не войдет Россия. Невероятно, но факт…