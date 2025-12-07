Дмитрий Дибров показал, что бывает по-взрослому

Источник фото: Bulkin Sergey/news.ru

Парочка и не думала расставаться

В начале декабря бывшие супруги Дибровы сделали то, чего от них почти не ждали — они вместе пришли на публичное событие с детьми. 2 декабря: Дмитрий, Полина и трое сыновей (Александр, Фёдор и Илья) — появилась на премьере иммерсивного новогоднего шоу «Щелкунчик» в Москве.

Для большинства — это стало неожиданностью: ведь пара официально развелась в сентябре, спустя 16 лет брака.

Тем не менее, в интервью и на пресс-подходе звучала одна мысль, простая, но сильная: несмотря на развод, они решили сохранить ради детей — хотя бы видимость единой семьи на публике.

Полина прямо опровергла слухи о возможном примирении или свадьбе заново.

Что известно: детали, которые важны

— Развод официально оформлен, и пара живёт отдельно: Полина сняла дом в том же посёлке, где прежде жила с мужем, чтобы сыновья могли видеться с обоими родителями без лишнего дискомфорта.

— Несмотря на это, на премьере они позировали вместе — иногда обнявшись, открыто для фотографов.

— В разговоре с прессой дети рассказали, что старшему, Александру, скоро исполнится 16 лет, и родители намерены купить ему квартиру.

— Новогодние планы выглядят следующим образом: хотя они «ёлку нарядим вместе», — сами праздники, по словам Полины, отметят уже раздельно: дети — то с мамой, то с папой.

— В комментариях к светскому выходу сам факт — совместный — породил волну слухов о скором примирении. Полина поспешила заявить, что это «фейки».

Многие могли бы списать такое событие на эффектный PR: «бывшие вместе — ради галочки». Но в случае Дибровых выход в свет — это знак, что для них важнее соблюдать — по крайней мере формально — родительскую ответственность, чем ловить хайп или избегать камер.

Во-первых, речь о детях: трое мальчиков — подростки, им важна стабильность, хоть и «на сцене». Показывая, что родители могут взаимодействовать, даже после развода — Дибровы дают им чувство безопасности, нормальности, пусть и в непростой реальности.

Во-вторых, это контекст — момент в жизни, когда личное становится публичным, но публичность — не повод для фальши. Развод, смена партнёров, скандалы — были. Но выход вместе показывает, что можно разделить прошлое и сохранить уважение ради настоящего.

В-третьих — это сигнал обществу. В эпоху, когда медийные разводы зачастую превращаются в арену конфликтов, драм, публичных разоблачений, Дибровы выбрали другой путь — молчание, сдержанность, конструктив. Они не устраивают шоу — но делают выбор. Это может показаться тихим, но против картинки, к которой привык экран.

Конечно, совместный выход не даёт однозначного ответа на вопрос: «Означает ли это, что они ещё вместе?». Нет — сами Дибровы спешат заявить, что нет.

Также неясна позиция нового избранника Полины, о котором писали ранее. Но, во-первых — это её личное дело. А во-вторых — приоритет, по словам самой Полины, сейчас у детей.

Неясна и реакция старших сыновей — публично они не комментируют. Но, вероятно, им важно простое: чтобы мама и папа — где-то рядом.