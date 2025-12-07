Это финал: Филипп Киркоров отказался от новогодних выступлений

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поп-король отказался от участия в корпоративах

СМИ сообщили, что Филипп Киркоров, одна из самых узнаваемых звёзд российской эстрады, отказался от участия в новогодних корпоративах.

Официальная версия: певец решил встретить Новый год в узком семейном кругу, вне публичности. Организаторы — несмотря на готовность выплатить за выступление от 7 до 10 миллионов рублей — не уговорили его отказаться от решения.

Но дело, как всегда, не только в личных предпочтениях. В интервью продюсеры отмечают: спрос на «звёзд патриотического направления» повысился; артисты вроде Киркорова — де-факто уступают.

Для фанатов это сигнал: времена, когда один хит и громкое имя — гарантия шоу-бизнеса, могут уходить. Меняется и аудитория, и запрос.

Если тенденция сохранится, Новый год 2025/26 может встречать без привычных звездопадов и гламура, — но с «новым поколением» артистов. Возможно, это начало новой эры российского шоу-бизнеса.