2 000 компаний в Вологодской области закрылись: что это значит для жителей

Источник фото: Nennieinszweidrei Nennieins

В 2024 году около 1,7 тысяч компаний на Вологодчине закрылись

Недавняя статистика показала: в 2024 году около 1,7 тысяч компаний на Вологодчине закрылись, что ставит регион на второе место по темпам закрытия фирм в Северо-Западном федеральном округе.

Это тревожный сигнал: даже несмотря на рост промышленного производства в 2024 году на 9,4 % и активные инвестиции, тысячи малых и средних предприятий не выдержали — бизнес, вероятно, столкнулся с падением спроса, низкой рентабельностью, бюрократией или неопределённостью.

Что это значит для жителей: меньше рабочих мест, меньше конкуренции, меньше разнообразия услуг — особенно в небольших городах и районах. Социальная стабильность под угрозой, молодежь всё чаще уезжает искать возможности в больших городах. Для региона — риск стагнации, оттока кадров и депопуляции.

Даже «успешные» цифры в промышленности не гарантируют, что экономический рост чувствуют обычные люди — важно, чтобы поддерживали малый и средний бизнес, инфраструктуру, региональные инициативы.