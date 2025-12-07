Вологодский лес под прицелом БПЛА: как технологии меняют охрану природы

Источник фото: onexchoice

Для охраны лесов от пожаров на Вологодчине задействовано свыше 60 беспилотников.

Речь идёт о серьезной модернизации — дроны стали частью многоуровневой системы мониторинга: спутниковый надзор, авиа-патрули, наземные обходы, видеокамеры. Всего камер — 237.

Такой подход существенно повышает шансы быстро выявлять и локализовать очаги возгораний — особенно в самых удалённых и труднодоступных лесных массивах.

Почему это важно: леса Вологодчины — значительный источник древесины, ресурсов для деревообработки, экспорта, работы лесопромышленных предприятий. Потеря значительных массивов леса может нанести удар по всей экономике региона. А пожары — один из самых больших рисков при изменении климата.

Применение дронов и камер — это не просто модный тренд, это практический шаг на пересечении технологий, экологии и экономики. Это — попытка сохранить леса для будущих поколений, рабочие места и устойчивое развитие.