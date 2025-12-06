В Вологодской области 28% детей рождаются вне брака

Источники фото: ru.freepik.com, freepic diller

В 2024 году на Вологодчине вне официально зарегистрированного брака родились 2290 детей. Это на 1,3%, или на 30 детей меньше, чем в 2023 году. Как сообщает издание «Город Во» , такие данные приводятся в проекте региональной программы «Охрана материнства и детства на 2025-2030 годы» , которая опубликована на официальном портале правовой информации.

В некоторых муниципальных образованиях вне официального брака рождается чуть ли не до половины младенцев. Так, в Харовском округе внебрачные дети в прошлом году составили 46% от всех новорождённых, в Сокольском – 43,5%, в Кичменгско-Городецком, Бабушкинском и Междуреченском – по 42%.

Высока их доля также в Сямженском (39%), Вожегодском и Усть-Кубинском (по 38%), Вытегорском (37%) и Кадуйском (35%) округах.

«Внебрачные дети от общего числа родившихся в регионе составили 27,7%, в том числе в городской местности – 26,4%, в сельской – 32,5%», — указано в проекте программы.