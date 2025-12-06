В США пропал активист, разочаровавшийся в ненасильственной борьбе с ИИ
Киршнер пропал в Сан-Франциско
Сэм Киршнер
Киршнер состоял в группе Stop AI, выступающей за запрет на развитие ИИ. Участники движения были приверженцами ненасильственных методов и проводили акции протеста, раздавали листовки.
Киршнер был исключен из организации после конфликта с новым лидером движения. Активист разочаровался в ненасильственных методах и опасался, что компании по внедрению ИИ навредят его сестре.
2 декабря два звонивших предупредили полицию о возможной угрозе Киршнера в адрес сотрудников OpenAI. OpenAI закрыла свои офисы в Сан-Франциско после этого сообщения.
С 21 ноября нет данных, жив ли Киршнер, и где он находится.
В октябре 2025 года стоимость OpenAI достигла $500 млрд.