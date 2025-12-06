В США пропал активист, разочаровавшийся в ненасильственной борьбе с ИИ

Киршнер пропал в Сан-Франциско

Сэм Киршнер пропал в Сан-Франциско 21 ноября. Это известный в своей теме человек. Он давний активист за права людей и против создания подавляющего их ИИ.

Киршнер состоял в группе Stop AI, выступающей за запрет на развитие ИИ. Участники движения были приверженцами ненасильственных методов и проводили акции протеста, раздавали листовки.

Киршнер был исключен из организации после конфликта с новым лидером движения. Активист разочаровался в ненасильственных методах и опасался, что компании по внедрению ИИ навредят его сестре.

2 декабря два звонивших предупредили полицию о возможной угрозе Киршнера в адрес сотрудников OpenAI. OpenAI закрыла свои офисы в Сан-Франциско после этого сообщения.

С 21 ноября нет данных, жив ли Киршнер, и где он находится.

В октябре 2025 года стоимость OpenAI достигла $500 млрд.