С новыми ценами на спиртное кто-то и пить бросит

Юлия Галунова
Значительное повышение


С 1 января 2026 ожидается значительное повышение минимальных цен на алкогольную продукцию высокой крепости. Министерство финансов РФ разрабатывает меры по увеличению стоимости.

Предполагается, что самая доступная водка станет дороже на 17,1%, достигнув цены в 409 рублей. Стоимость полулитровой бутылки бренди вырастет на 28% и составит 605 рублей. Коньяк и виски с выдержкой от трех лет также подорожают, рост составит около 16%, а цена – 755 рублей. Подчеркивается, что представленные цифры – это предварительные расчеты, и окончательные параметры повышения цен на крепкий алкоголь будут установлены в конце декабря.

Ранее стало известно, что почти весь коньяк в РФ – фальсификат.

