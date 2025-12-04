MAX стал обязательным: что происходит с вашими чатами и приватностью

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

MAX должен заменить иностранные мессенджеры

С сентября на всех новых смартфонах, планшетах и компьютерах, продаваемых в России, обязаны быть предустановлены «государственный» мессенджер MAX и российский магазин приложений RuStore.

По словам властей, MAX должен заменить иностранные мессенджеры вроде WhatsApp или Telegram, связывая переписки, звонки, государственные услуги и даже банковские переводы в одном приложении.

Однако уже появились тревожные сигналы: независимые специалисты, изучившие код и поведение приложения, называют MAX «мессенджером-шпион» — без видимой надёжной криптографии, с постоянным сбором данных: геолокации, IP-адресов, списка контактов, доступа к камере, микрофону, файлам.

Тем временем мошенники не дремлют: согласно расследованию, на теневых форумах ежедневно появляются сотни объявлений с предложением «сдать» свой аккаунт MAX на правах аренды — от $10 до $250. Очевидно, что такие схемы позволяют злоумышленникам обходить фильтры спама и атаковать других пользователей, используя «легальный» аккаунт.

Что это значит для обычного пользователя? Если вы живёте в России и пользуетесь смартфоном — велика вероятность, что MAX уже установлен на вашем устройстве. Если вы автор, юрист, педагог, работаете с «госуслугами» или просто общаетесь — лучше сразу проверить, какие разрешения дали приложению, и при возможности ограничить доступ к камере, микрофону, геолокации. Оставлять «по-умолчанию» — значит добровольно отдавать значительный контроль над своей приватностью.

Внедрение MAX — часть масштабной цифровой трансформации власти, стремящейся создать единое «государственное окно» в сети.