Цифровой концлагерь: в России внедряют систему доступа в школы по биометрии
Правительство РФ сообщило о введении допуска учеников в школы по биометрии.
Биометрические турникеты
Изображения лиц учащихся планируется регистрировать и хранить в Единой биометрической системе. Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации».
Предполагается, что регистрация несовершеннолетних будет добровольной с согласия родителей через «Госуслуги Биометрия».
Вот как это происходит в Тарастане. Территории учебных заведений огорожены, по периметру установлены камеры, а проход осуществляется через контрольно-пропускные пункты.
Здравого смысла и пользы ученикам во введении биометрии нет.