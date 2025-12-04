Цифровой концлагерь: в России внедряют систему доступа в школы по биометрии

Правительство РФ сообщило о введении допуска учеников в школы по биометрии.

Биометрические турникеты уже работают в учебных заведениях Татарстана. При этом местные власти сообщают, что родители отрицательно относятся к новой мере. Внедрение биометрии во всех школах страны может обойтись в 48 млрд рублей. Для этого потребуется менять федеральный закон №572.

Изображения лиц учащихся планируется регистрировать и хранить в Единой биометрической системе. Школы получат к ней доступ через «аккредитованные организации».

Предполагается, что регистрация несовершеннолетних будет добровольной с согласия родителей через «Госуслуги Биометрия».

Вот как это происходит в Тарастане. Территории учебных заведений огорожены, по периметру установлены камеры, а проход осуществляется через контрольно-пропускные пункты.

Здравого смысла и пользы ученикам во введении биометрии нет.