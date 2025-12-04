«Стоит ли таких денег?»: Яна Поплавская заявила о бесполезности депутата Анатолия Вассермана

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Sergey/Komsomolskaya Pravda

Яна Поплавская обратила внимание на доходы народных избранников в сравнении с пользой, которую они приносят нашему обществу

Яна Поплавская известна тем только тем, что исполнила роль Красной шапочки в известном советском фильме, но и своими острыми публикациями в сети. На днях она в резкой форме раскритиковала призыв Валентины Матвиенко к женщинам, рожать в 18 лет. А теперь от нее досталось известному участнику “Своей игры”, а ныне депутату Анатолию Вассерману.

Чашу терпения переполнило его высказывания народного избранника против запрета пересылать интимные фото без согласия получателя. После этих слов Поплавская не стала молчать. Блогер акцентировала внимание не только на этом эпизоде, но и на всей деятельности Анатолия Вассермана.

“Я нашла две его реальных инициативы: обязать россиян отчитываться за хранение наличных на сумму, превышающую миллион рублей. И законопроект о совершенствовании процедуры банкротства для бизнеса. Да и тот вроде бы не приняли. Может что-то было ещё? Зато не счесть громких высказываний публике на потеху. А ведь люди рассчитывали, что звезда «Своей игры», эрудит, образованный и уважаемый человек, сделает свой ВЕСОМЫЙ вклад за время работы в Госдуме. Все-таки пять лет - это большой срок. Подготовь в год по одному закону, который улучшит жизнь россиян, тебя будут помнить добрым словом всю жизнь. Но получается, что запомнят по вот таким вот комментариям”, - довольно грустно высказалась Поплавская в своём Telegram-канале о том, какую роль выделила Вассерману в новейшей истории РФ.

Претензии к Вассерману по большому счету можно предъявить и другим депутатам. Следующим на очереди, например, может быть Виталий Милонов. У этого законотворца инициатив будет намного больше, но эффект такой же, близкий к нулевому. Зато громких заявлений на публику, которые активно цитируют СМИ, хоть отбавляй.

Поплавская все эти претензии перевела на финансы, и показала россиянам сколько стоит такая болтовня.

“Если исходить из того, что средняя зарплата депутата составляет около 450 тысяч рублей, то за пять лет просиживания штанов государственный бюджет одному депутату выплачивает около 27 миллионов рублей зарплаты (это без премий, доплат и всяческих компенсаций). Стоит ли такая законотворческая деятельность таких денег?” – задалась Поплавская риторическим вопросом.

От себя хочется добавить, что вопрос о зарплатах депутатов ни раз выносился на обсуждение. Были инициативы приравнять оплату услуг народных избранников к средней зарплате по стране, однако она заворачивалась самими же депутатами. Да и если честно, если предъявлять претензии к Вассерману, то наверное, то сюда можно еще, как минимум, полсостава Госдумы добавить…